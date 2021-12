CONSIGLIO REGIONALE. MARTEDI’ 21 LA SEDUTA CON LA MANOVRA CHE AUMENTA ADDIZIONALE IRPEF

E’ in programma per martedì 21 Dicembre la seduta del Consiglio Regionale della Campania con all’ordine del giorno la nuova Legge di Bilancio Regionale che, proprio all’articolo 1, prevede una serie di aumenti per l’addizionale Irpef Regionale: un argomento che, già nei giorni scorsi, ha sollevato le polemiche almeno in una parte dell’opposizione (quella del Movimento 5 Stelle) ma gli aumenti sarebbero giustificati dalla manovra del Governo Draghi. Il taglio Irpef che il Parlamento, da oggi, inizia a discutere all’interno della Legge di Bilancio nazionale, si ripercuote anche sul trasferimento di fondi alle Regioni che, a questo punto, per far quadrare i bilanci si troverebbero costrette, cosi’ come fatto dalla Campania, ad aumentare le tasse regionali. Insomma, la storia è sempre la stessa: Roma taglia le tasse ed obbliga gli enti locali ad aumentarle; un film già visto qualche anno fa quando il Governo Berlusconi elimino’ l’Imu sulla prima casa obbligando i comuni a varare un drastico innalzamento dei tributi locali.

