IL NUOVO DPCM DI NATALE: STOP AGLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI, COPRIFUOCO ALLE 22:00 CONFERMATO

Non ci sarà nessuna norma per vietare i cenoni all’interno delle case private ma una semplice “raccomandazione” del Governo ad evitare incontri particolarmente affollatti. E’ una delle anticipazioni su quello che viene definito il DPCM Natale che il Presidente del Consiglio Conte si appresta ad emanare sul finire della prossima settimana.

Nel testo sono previsti, inoltre, gli spostamenti tra Regioni, di qualsiasi colore, a partire dal 18 dicembre ma anche la conferma del coprifuoco a partire dalle 22:00 che non avrà alcuna deroga per i giorni del 24 e del 31 Dicembre.

Probabile la proroga per l’apertura dei negozi fino alle 21:00 mentre non ci sarà spazio per ristoranti nei giorni del 25 Dicembre e del 1 Gennaio.