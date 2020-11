ETTORE ROSATO (IV) E L’EMENDAMENTO CONTRO I TABACCHI SENZA COMBUSTIONE

Italia Viva non perde tempo e rende pan per focaccia al Movimento 5 Stelle, investito, negli ultimi giorni, dalle polemiche per un presunto rapporto privilegiato, passato attraverso un contratto di consulenza con la Casaleggio Associati, con la Philipp Morris per un trattamento fiscale di vantaggio sulle sigarette senza combustione. E cosi’ il Presidente Nazionale di Italia Viva Ettore Rosato ha pensato di presentare un emendamento alla Finanziaria 2021 che farà, sicuramente, discutere.

L’accisa sui ‘tabacchi da inalazione senza combustione’ venga alzata dall’attuale 25% al 50% “dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette”. E’ quanto chiede un emendamento alla Manovra presentato da Italia Viva, primo firmatario Ettore Rosato. L’emendamento prevede che il gettito in più vada ad alimentare un “Fondo straordinario per il sostegno degli Irccs” (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) da istituire presso il ministero della Salute.