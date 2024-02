IL PARTITO DEMOCRATICO DI ELLY SCHLEIN SCOMMETTE SUL CAMPO LARGO PIU’ CHE SUL TERZO MANDATO

La vittoria alle Regionali della Sardegna rinforza la Segreteria di Elly Schlein che, già qualcuno, dall’interno, voleva mettere in discussione. La scelta, per alcuni aspetti coraggiosa ed innovativa, di puntare sulle alleanze prima che sui nomi, quella, altrettanto coraggiosa, di dare spazio ad un candidato del M5S, ha portato ad una storica vittoria alle Regionali della Sardegna da parte del centro sinistra che, negli ultimi due anni, aveva dovuto collezionare solo pessime figure e pesanti sconfitte. Chiamatelo pure modello Elly, quello nel quale si cerca, ad ogni costo, un’alleanza allargata tanto al M5S quanto alle altre forze di centro sinistra: prima i partiti, poi il nome. Una formula che già fa storcere il naso a qualcuno ma che, anche dopo le Europee, potrebbe passare come modello vincente o, quanto meno, come strumento per provare a giocare ogni partita elettorale sul territorio.

