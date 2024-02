NOCERA SUPERIORE. CENTRO DESTRA BLOCCATO DAI VETI: SALTA L’UNITA’, VERSO CANDIDATURE SEPARATE

Il Centro Destra della città di Nocera Superiore non andrà insieme alle prossime elezioni comunali. E’ quanto emerge dalla riunione che, nella serata di ieri, si è tenuta nel centro dell’agro, tra i rappresentanti comunali dei partiti della coalizione. I veti ed i controveti posti sui diversi nomi presenti sul tavolo delle trattative hanno bloccato ogni tentativo di andare verso una candidatura unitaria. Anzi, il clima, soprattutto nel Comune di Nocera Superiore, sembra ancora piu’ caldo rispetto agli altri centri, anche perchè sono in ballo interessi politici che travalicano i confini del centro. Al momento, dunque, Fdi resta sulla posizione con la candidatura di Franco Pagano alla carica di Sindaco, insieme all’Udc, ricomparso, dopo mesi di assenza, al tavolo delle trattative. Diverse, invece, le soluzioni di Forza Italia che puo’ contare sul sostegno di Lega e Noi Moderati. Difficile che si trovi un accordo, molto probabile che si vada ad una conta, alle prossime comunali, per verificare il peso di ciascun partito.

