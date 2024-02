BARONISSI, IL PD RESTA CON I NOMI DI PICARONE E DI MELCHIORRE. PIANO B CON UN DOCENTE UNIVERSITARIO

Il Partito Democratico non ha ancora sciolto la riserva sul nome del candidato Sindaco per il Comune di Baronissi ed ora, accanto ai nomi “politici” di Marco Picarone e di Vincenzo Melchiorre, che hanno entrambi confermato la volontà di affrontare la prossima tornata elettorale, c’è anche l’ipotesi di un Papa Nero, un docente universitario che dovrebbe mettere insieme tutte le diverse sensibilità del Pd. Le riunioni, piu’ di una, che si sono tenute nella serata di ieri all’interno della sede Provinciale del Pd non hanno chiarito, ancora, le decisioni ufficiali del partito che, in attesa di un ulteriore chiarimento tra le parti, ha rimandato al fine settimana le scelte definitive per le Comunali della prossima primavera.

