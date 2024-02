IL COMUNE DI FISCIANO PRESENTA IL NUOVO PIANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Si terrà giovedi’ 29 Febbraio, alle ore 12:00, la conferenza Stampa di presentazione del nuovo piano di raccolta differenziata che la Fisciano Sviluppo Spa ed il Comune di Fisciano mettono in campo per promuovere sempre nuove pratiche sostenibili e ridurre ancor di più l’impatto ambientale.

Il nuovo piano riguarderà le utenze domestiche e non ed il Campus Universitario.

I relatori presenteranno il complesso lavoro svolto nei mesi precedenti che ha delineato il processo e ha determinato le modifiche apportate al piano.

Verrà comunicata, inoltre, la data di inaugurazione ed attivazione dell’eco-compattatore “MangiaPlastica”, che darà avvio, in via sperimentale, a premialità per i cittadini virtuosi.

All’incontro con la stampa prenderanno parte il Dott. Vincenzo Sessa Sindaco del Comune di Fisciano; Prof. Giovanni De Feo delegato del Rettore; la Dott.ssa Maria Concetta Dragonetto responsabile progetti territoriali Centro-Sud-Conai, la Dott.ssa Giacinta Liguori, Responsabile dell’Area Sud-Comieco.