GIOVANNI GUZZO: “VOTIAMO PER MONTESANO SULLA MARCELLANA COME BORGO PIU’ BELLO D’ITALIA”

Il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo fa il tifo per Montesano sulla Marcellana, il suggestivo comune del salernitano, coinvolto nella gara per l’elezione del Borgo piu’ Bello d’Italia. Ed è proprio Guzzo a lanciare un appello per sostenere il nome di Montesano sulla Marcella.

Il Borgo piu’ bella d’Italia potrebbe essere Montesano sulla Marcellana, un luogo incantevole della nostra meravigliosa provincia. È stato scelto per rappresentare la Campania nel contest Il Borgo dei Borghi 2024, collegato alla trasmissione Kilimangiaro di Rai3.

C’è tempo fino al 17 marzo per votare, sosteniamolo tutti insieme.

Montesano è un borgo molto suggestivo, dai suoi 850 metri d’altezza domina su tutti i paesi del Vallo di Diano. Una perla di arte, storia, cultura, fede, paesaggi e umanità. È un patrimonio prezioso di identità e valori delle nostre aree interne che merita visibilità.

Ora è in gara per il titolo Il Borgo dei Borghi 2024 e farlo vincere dipende solo da noi.

Votiamolo gratuitamente su www.rai.it/borgodeiborghi/