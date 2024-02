FRANCO MARI (AVS): “CAMPO LARGO SENZA DI NOI NON ESISTE. LA SARDEGNA CI HA PREMIATO”

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari è soddisfatto del risultato ottenuto alle Regionali in Sardegna. Ed ora, si guarda con grande attenzione alle prossime elezioni Regionali in Campania.

Le Regionali in Sardegna hanno segnato un primo stop per il Centro Destra, una vittoria per il campo largo ma anche un risultato importante per Alleanza Verdi Sinistra.

“C’è un’ottimo risultato per le forze alternative alla destra, finalmente unite, ma c’è anche un primo segnale di risposta dell’elettorato alle politiche fallimentari del Governo. Le due cose, ovviamente, si tengono assieme perché questa è una prima verifica del lavoro che l’opposizione sta facendo dentro e fuori il Parlamento, però è evidente che il risultato più importante è proprio quello dell’Alleanza Verdi e Sinistra. A questo proposito faccio notare che la nostra area politica esprimeva ben tre liste, purtroppo ancora (per poco) divise: AVS al 4,7% con 4 eletti; Progressisti al 3,1% con 3 eletti; Sinistra Futura al 3% con 3 eletti.”

Il 4,5 della Sardegna dimostra che il Campo Largo senza di voi non esiste? Anche nelle altre regioni, a cominciare dalla Campania?

“Credo proprio che le cose stiano così. È stata premiata la nostra coerenza, la nostra radicalità sui temi sociali, ambientali e della pace, il nostro ruolo di collante tra i partiti di opposizione al Governo Meloni. Ovviamente, come ho detto mille volte, per replicare quel risultato servono tre elementi imprescindibili, cioè l’unità delle forze alternative alle destre, un autentico superamento dei sistemi di potere locali, un programma alternativo e capace di mobilitare i cittadini campani a partire da quelli che non votano più. Sembrava difficile, ma il risultato della Sardegna ci conferma che siamo sulla strada giusta e che ci avviciniamo a questo obiettivo.”