ANTONIO IANNONE A DE LUCA: “FALLIMENTO POLITICHE INDUSTRIALI APPARTIENE A GOVERNI SOSTENUTI DAL FIGLIO”

“Cambiano i giorni ma non la monotonia, cambiano i temi ma non la canzone. Oggi De Luca dovendo parlare di formazione professionale ha fatto il solito comizio contro il Governo nazionale addebitando mancanza di politiche industriali. Prende ad esempio Prysmian e Stellantis che sono la dimostrazione lampante del disastro causato dal governo sostenuto dal suo partito e dal figlio

deputato. Nella pindarica citazione della Corea del Sud (certamente De Luca simpatizza più per quella del Nord) e di Taiwan, che di certo non sono diventati colossi negli ultimi 18 mesi di Governo della Meloni in Italia, non spiega perché la Campania amministrata da lui da nove anni è ultima in tutti gli indicatori sociali ed economici. A proposito di formazione professionale dovrebbe chiarire quante risorse sono state buttate in questo settore per corsi che si duplicavano, soprattutto estetisti e parrucchieri, che hanno prodotto solo occupabili e mai occupati. La Regione Campania è l’università della formazione pensata per i formatori e non per i formandi. Di quale scelte strategiche parla De Luca? Nessuno ne ha vista una, solo clientelismo e soldi buttati dalla finestra, ovviamente quando sotto c’era quello gradito per la raccolta. Ancora una volta De Luca parla ma non dice”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.