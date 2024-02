SALVATORE MICILLO (M5S): “ADESSO CAMPO GIUSTO ANCHE PER LA REGIONE CAMPANIA”

Dal Coordinatore Regionale del Movimento 5 Stelle in Campania Salvatore Micillo arriva un messaggio rivolto al futuro per la prossima tornata elettorale delle Regionali in Campania.

Micillo, per la prima volta il M5S ottiene la Presidenza di una Regione. Con la Todde in Sardegna si apre una nuova stagione politica?

“Si apre per la Sardegna la possibilità di avere una persona eccezionale, competente e con grande coraggio alla guida di una regione meravigliosa. La Sardegna ci insegna che il dialogo, i programmi condivisi, la voglia di costruire un’alternativa diversa fatta di politiche sociali, di diritti civili , di ambiente e transizione ecologica sono la strada per costruire quel campo progressista , che più che mai oggi è il campo giusto”

La forza della Todde è stata anche la coalizione con una chiarissima connotazione politica. Pd e MS5, dopo numerosi tentativi falliti negli anni passati, hanno dato vita al tanto famoso campo largo. E’ un modello esportabile anche nelle altre Regioni ?

“Campo giusto dicevo. Quel campo costruito oltre che dai programmi ma soprattutto da persone che sanno uscire dalle vecchie logiche partitiche e sanno rischiare una visione diversa, che sappia programmare il proprio territorio per i prossimi 50 anni. In Campania, come altrove, governiamo con le altre forze progressiste in molte città; portando ogni volta , su ogni tavolo e in ogni commissione la visione del movimento 5 stelle, non arretrando mai sui nostri temi e sulle nostre battaglie storiche e soprattutto sapendo costruirne di nuove con gli oltre 250 gruppi territoriali che si stanno costituendo”