A ROSCIGNO UN’AREA VERDE INTITOLATA A SILVIO BERLUSCONI: C’E’ L’OK DELLA PREFETTURA

“Il via libera della Prefettura della Provincia di SALERNO all’intitolazione di un’area verde comunale, in prossimità di Via del Milite Ignoto a Roscigno, alla memoria del ‘Presidente Silvio Berlusconi’ è un’ottima notizia. Un gesto simbolico per onorare e ricordare un leader indiscusso che ha segnato la storia della politica italiana ed internazionale. Ma non solo perché Berlusconi è stato un protagonista in tutti i campi, da quello imprenditoriale a quello della comunicazione e dello sport. Questo omaggio è un ringraziamento doveroso che la cittadinanza ed il sindaco, Pino Palmieri, hanno giustamente voluto dedicare ad una figura insostituibile ed inimitabile per rappresentare simbolicamente tutto quello che Berlusconi ha creato e fatto per il nostro Paese”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato

