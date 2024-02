VIRGINIA VILLANI (M5S) VUOLE IL MODELLO SARDEGNA ANCHE NEI COMUNI CHIAMATI AL VOTO NEL 2024

“È un momento straordinario per tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Oggi celebriamo un risultato storico con l’elezione della prima presidente di Regione del Movimento 5 Stelle e della prima governatrice donna della Sardegna. Mentre una delle peggiori destre della storia repubblicana trascina il Paese verso il baratro economico e sociale, tarpando le ali alle speranze dei giovani, impedendo la manifestazione del libero pensiero con la forza, vessando le frange più fragili della popolazione, rallentando la transizione ecologica, energetica e digitale, la Sardegna risponde premiando con il suo voto lo spirito progressista. Hanno vinto l’unione e la forza del campo progressista contro l’arroganza del centrodestra di Meloni e Salvini. Alessandra rappresenta i valori del Movimento 5 Stelle e questo risultato è il frutto del suo enorme lavoro, della sua passione e della sua competenza. Dalla Sardegna è arrivato un chiaro messaggio all’Esecutivo Meloni: i cittadini non tollereranno oltre il malgoverno di queste Destre. Un modello da esportare in altre realtà lavorando intorno a progetti di grande visione che possano unire e non dividere. La vittoria di Todde, con tutta la coalizione, è la dimostrazione che un’alternativa alle destre è possibile, che Meloni e Salvini possono essere battuti e che è fondamentale che il M5S faccia da collante a questa coalizione, tanto nelle regioni quanto a livello nazionale con il presidente Giuseppe Conte che ha introdotto un modello vincente. Noi in Campania e in provincia di Salerno non ci fermeremo un solo giorno per continuare a costruire il fronte alternativo alle destre”. Così in una nota la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Virginia Villani.

