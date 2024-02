SIMONE VALIANTE: “NEI PROSSIMI GIORNI CONSEGNATO IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DI CONSAC”

“Ho raccontato qualche giorno fa in una intervista tv l’operazione alla quale sto lavorando per Consac gestioni idriche (che completerò il 9 maggio prossimo), che dalla scorso gennaio ha già acquisito la maggioranza delle quote di Consac Infrastrutture energia servizi spa, facendo nascere di fatto il gruppo Consac e la prima multiutility del territorio. Con il piano industriale che consegnerò nei prossimi giorni sarà più chiara la mission della prima multiutility nella storia del nostro territorio.”

Lo scrive il Presidente di Consac Simone Valiante.