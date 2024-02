PD, EUROPEE 2024. LE TRATTATIVE IN CORSO PER I NOMI DELLA CAMPANIA TRA MANFREDI E DE LUCA

La sfida politica delle prossime settimane sarà quella tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. In gioco c’è tanto e si comincia dalle elezioni europee per le quali i due Palazzi del Potere partenopeo, con ogni probabilità, sceglieranno candidati diversi da sostenere, pure sempre all’interno del Partito Democratico. E se Palazzo Santa Lucia pare aver già deciso per il nome dell’ex parlamentare Lello Topo, al Comune di Napoli, dove da qualche giorno l’atmosfera pare essere piu’ elettrica del solito, si attende anche un segnale dalla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Un messaggio che Elly Schlein consegnerà, direttamente, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oggi al centro di mille attenzioni e centomila sguardi perchè il campo largo, o, come dice qualcuno, il campo giusto potrebbe partire, per le Regionali 2025, proprio dal nome dell’attuale primo cittadino di Napoli.

