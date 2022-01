IL PARTITO DEMOCRATICO PENSA AL SINDACO DI BATTIPAGLIA FRANCESE PER LE POLITICHE

La voce, da qualche giorno, circola con insistenza. Ed il tutto sarebbe avvenuto, secondo fonti ben accreditate, al termine della cerimonia per la consegna alla città di Battipaglia di una nuova area di parcheggio: all’evento presente, tra gli altri, anche il Vice Capogruppo alla Camera del Partito Democratico Piero De Luca che avrebbe approfittato dell’occasione per scambiare qualche idea con Cecilia Francese. Una chiacchierata che, nel giro di pochi minuti, si sarebbe trasformata in una proposta concreta: quella di una candidatura, in quota Partito Democratico, nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati che va da Salerno città fino a Battipaglia. Il Pd, che continua a mantenere la sua roccaforte nel Comune capoluogo, paga l’assenza di amministratori pubblici di rilievo nella parte meridionale del territorio del Collegio: ecco, dunque, l’idea di mettere in campo un sindaco, fresco di rielezione, che, tra l’altro, con la nuova versione della Legge Elettorale non sarà neppure costretta a dimettersi per candidarsi ma potrà affrontare la campagna elettorale dalle stanze del Comune di Battipaglia.

