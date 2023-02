IL PD DICE NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, INCONTRO STAMPA DI PIERO DE LUCA

Anche il Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati Piero De Luca porta avanti la sua battaglia per dire no al Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata, voluto dal Ministro Calderoli. E questa mattina, infatti, all’interno della sede del Pd Provincia di Salerno il deputato Dem terrà una conferenza stampa proprio per illustrare le ragioni del No al progetto voluto, soprattutto, dalla Lega che potrebbe creare enormi disparità di trattamento tra i territori. L’appuntamento è alle 9:30 presso la sede del Partito Democratico di Salerno in Via Manzo.

