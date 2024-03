IL PRESIDENTE DELLA REGIONE OCCHIUTO (FI) NOMINA CONSULENTE IL COMPAGNO DI MARA CARFAGNA

Il Presidente della Regione Calabria Occhiuto, di recente eletto Vice Coordinatore Nazionale di Forza Italia nel corso del congresso nazionale del partito, ha nominato Alessandro Ruben, compagno di Mara Carfagna, attualmente deputato e Presidente Nazionale di Azione, quale consulente dell’ente. Una scelta che, negli ambienti politici di Forza Italia, non è passata inosservata e che, secondo alcuni, potrebbe essere un preambolo politico ad un ritorno della stessa Carfagna all’interno del partito degli Azzurri. Semplice fantapolitica ? Chissà, in Calabria, nel frattempo, Forza Italia sta lavorando per un grande risultato da ottenere alle prossime elezioni Europee, puntando su due nomi (un uomo ed una donna) sui quali far confluire tutti i consensi del partito provenienti dal territorio della Regione. Accanto all’impegno elettorale, anche una struttura piu’ radicata sul territorio per Forza Italia in Calabria che punta ad essere la Regione piu’ azzurra del Collegio del Sud Italia per le Europee dell’8 e 9 giugno 2024.

