IL PRESIDENTE DRAGHI MANDA A QUEL PAESE I PARTITI: “UN LAVORO LO TROVO DA SOLO”

E’ molto pesante, anche se fatta passare sotto tono, la frase che il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha pronunciato nel corso della conferenza stampa per la presentazione del Decreto sulla Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Alla domanda se fosse pronto a ricoprire il ruolo di federatore dell’area politica di centro il Presidente del Consiglio ha risposto “Lo escludo. Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando grande sollecitudine, ma vorrei rassicurarli che se decisessi di lavorare un lavoro lo trovo da solo…”,

