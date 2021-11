IL REDDITO DI CITTADINANZA DIMINUISCE SE SI RIFIUTA UNA CONGRUA OFFERTA DI LAVORO

Chi sarà a stabilire se una offerta di lavoro, per un percettore del Reddito di Cittadinanza, sia o meno congrua? Ed a quale cifra si potrà decidere, considerato il rifiuto, una diminuzione dell’ammontare dell’indennità mensile? Il Consiglio dei Ministri si appresta a partorire l’ennesimo capolavoro, frutto delle estenuanti mediazioni alle quali il Presidente del Consiglio Mario Draghi è costretto, pur di accontentare le diverse forze politiche. Ed ecco l’ultima novità, quella della “congrua offerta”. Un concetto che si presterà, come è facile prevedere, a mille interpretazioni: nessun problema risolto ma semplicemente rimandato, dietro le forti pressioni del Movimento 5 Stelle che non cede di un metro sulla misura che rappresenta la bandiera politica degli ultimi 3 anni trascorsi a Palazzo Chigi.

