IL SELFIE DELLA PACE TRA SALVINI E MELONI: “ALLA FACCIA DI CHI CI VUOL FAR LITIGARE”

L’occasione è stata la celebrazione in ricordo delle Foibe, in programma a Basovizza, dove si sono ritrovati insieme il leader della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Da giorni al centro di un possibile conflitto interno al centro destra, soprattutto per la scelta di alcuni candidati per le prossime regional, Meloni e Salvini con un selfie hanno voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti gli avversari politici. Ed è stata la stessa Meloni a commentare, con poche parole, la foto pubblicata: “Alla faccia di chi ci vuol far litigare”.