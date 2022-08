IL SONDAGGIO DI TERMOMETROPOLITICO: SONO SOLO 6 I PARTITI CHE SUPERANO IL 3%

L’asticella del 3% sembra non essere alla portata di tutti i partiti in campo per le elezioni del prossimo 25 Settembre: il “minimo sindacale” da raggiungere per poter accedere alla ripartizione dei seggi, infatti, verrebbe raggiunto solo da 6 dei partiti che partecipano alla prossima tornata elettorale. Fratelli d’Italia (24,7%), Partito Democratico (23,3%), Lega (14,3%), Movimento 5 Stelle (10,7%), Forza Italia (7,2%) ed Azione Italia Viva (4,8%) si troverebbero, secondo quanto emerge dal sondaggio, in Parlamento, con tutte le altre forze politiche al di sotto della soglia del 3%.

Nessun seggio, secondo il sondaggio di Termometropolitico, per Italexit, Impegno Civico, Noi Moderati, Piu’ Europa e gli altri partiti che resterebbero senza alcuna rappresentanza in Parlamento.