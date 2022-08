ENRICO LETTA: “GAS, SITUAZIONE INSOSTENIBILE. CI FIDIAMO DEL GOVERNO DRAGHI”

«Situazione insostenibile, chiediamo che il governo intervenga sia a livello nazionale che a livello europeo». Lo ha detto il segretario del partito democratico Enrico Letta a Monteriggioni, parlando del caro bollette. «Chiediamo che venga messo un tetto al prezzo dell’energia, sia nazionale che europeo.

Ovviamente – ha aggiunto – è meglio se ci si coordina a livello europeo subito, ma è bene che questo avvenga a livello nazionale, e che venga raddoppiato il credito imposta per le imprese. Noi ci fidiamo del governo Draghi, e siamo sicuri che il governo Draghi sia in grado di realizzare un intervento tempestivo e molto efficace. È importante che tutti i partiti, impegnati in campagna elettorale, diano sostegno al governo Draghi, pieno sostegno al governo Draghi, per fare un intervento che sia il più tempestivo e il più efficace».