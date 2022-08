PIERO DE LUCA (PD) APRE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE A CAPOSELE (AVELLINO)

Con la partecipazione alla Festa dell’Unità di Caposele, in Provincia di Avellino, il deputato uscente Piero De Luca, candidato capolista nella circoscrizione Salerno-Avellino, ha aperto la sua campagna elettorale per le politiche del 25 Settembre. In compagnia del consigliere regionale Maurizio Petracca, candidato nel collegio uninominale di Avellino per la Camera, insieme a Rosa D’Amelio, candidato al numero 2 nella lista proporzionale, Piero De Luca ha tenuto la sua prima uscita in campagna elettorale in Provincia di Avellino.

