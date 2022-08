SALERNO. PINO BICCHIELLI (CENTRO DESTRA): “SICUREZZA E VIVIBILITA’ OBIETTIVI PRIORITARI”

Lo scrive Pino Bicchielli, candidato per il centro destra nel Collegio Uninominale Camera dei Deputati Salerno.

Proprio questa mattina, infatti, un grosso ramo si è staccato da un albero, di fronte al Palazzo dell’ex tribunale di Salerno, su corso Vittorio Emanuele. In quel momento, erano di passaggio alcuni turisti e solo per un caso fortuito non sono stati colpiti. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano episodi simili: in pieno inverno questi accadimenti sono all’ordine del giorno. Proprio lo scorso anno è stata presentata denuncia formale contro l’amministrazione comunale per non aver adempiuto agli obblighi ma, purtroppo, nulla è cambiato. E oggi si è sfiorata, per l’ennesima volta, la tragedia. Uno dei primi obiettivi da porsi nell’utilizzo delle risorse del Recovery Fund destinate al Sud deve essere il ripristino della sicurezza e della vivibilità dei centri urbani. Gli interventi previsti dal #PNR R non solo vanno nel senso del miglioramento delle condizioni di vita e del benessere dei cittadini, ma anche a contrasto del dissesto idrogeologico e dell’impatto del cambiamento climatico. Come #NoiModerat i riteniamo la Coesione Territoriale un punto qualificante della politica del futuro Governo nazionale. A mancare non sono le risorse: è stato messo in campo nel complesso un intervento straordinario che può davvero consentire al #Mezzogiorn o di ripartire. Ma a condizione che si rivoluzioni l’approccio alla spesa e alla progettualità: quello che non ha funzionato in questi anni a Salerno.