Il terzo mandato di De Luca nella primavera del 2026,la durata del mandato di Elly Schlein come segretaria nazionale del Pd tutto da verificare.

Il tempo gioca a favore di De Luca nella lenta battaglia di posizione con i vertici nazionale del Partito Democratico che, dopo la batosta dei ballottaggi e con la campagna per le elezioni europee in arrivo, hanno altro per la testa che pensare alla durata del mandato del Presidente della Regione Campania.