IL TERZO MANDATO PER I SINDACI TORNA IN BILICO: SCONTRO NEL GOVERNO TRA FDI E LEGA

Potrebbe saltare l’accordo, fino a prima di Natale dato per scontato, per l’approvazione della norma per eliminare il vincolo del terzo mandato per i Comuni fino a 15mila abitanti e per l’abrogazione completa nei centri con una popolazione sotto i 5mila abitanti. A far saltare il banco le frizioni tra Fratelli d’Italia e Lega, meglio ancora tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che hanno bloccato il testo del Decreto Legge che sarebbe dovuto arrivare, entro la fine del 2023, nell’ultima seduta del Consiglio dei Ministri. Tutto torna in discussione, soprattutto nei comuni che sono coinvolti dalla possibile modifica della norma, con una campagna elettorale che, a questo punto, entrerà nel vivo solo a metà febbraio, quando sarà emanato il famoso Decreto Elezioni del Ministro dell’Interno.

