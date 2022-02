IL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA E LA GRANDE BATTAGLIA DI CORRADO MATERA

Dopo un lungo iter, iniziato lo scorso 8 Giugno con la presentazione della Legge per modificare la geografia dei Tribunali in Italia, continuato con le audizioni in Commissione Regionale tra cui quelle degli ex Magistrati Franco Roberti e Matteo Casale ma anche del Vescovo di Teggiano, quella di oggi è per il consigliere regionale Corrado Matera è stata una giornata importante, fondamentale e storica per una battaglia combattuta per il territorio. Il Consiglio Regionale, nella seduta di giovedi’ 16 Febbraio, ha approvato all’unanimità la proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art. 121 della Costituzione per le Modifiche del D.lgs. 7 settembre 2012 n. 155 in materia di Nuova Organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero per il ripristino del Tribunale di Sala Consilina.

Share on: WhatsApp