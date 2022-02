COMUNALI 2022 E REFERENDUM. ECCO LE POSSIBILI DATE PER I VOTI DI PRIMAVERA

Oramai ci siamo: con l’ordinanza di ammissibilità della Corte Costituzionale per i referendum sulla Giustizia, si apre la stagione della campagna elettorale referendaria che si accavallerà anche con il voto per le Comunali 2022. A questo punto, sul tavolo del Ministro dell’Interno, ci sono due appuntamenti elettorali che, per legge, non possono svolgersi in contemporanea ma che potrebbero tenersi a distanza di pochi giorni. Per le Comunali 2022…

…. la data piu’ probabile, anche dopo l’ok ai Referendum, sembra essere quella del 22 e del 23 Maggio, con il secondo turno fissato al 10 ed 11 Giugno, per i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Per i Referendum abrogativi, invece, la finestra va dal 15 aprile al 15 Giugno: la scelta potrebbe essere quella dell’8 e 9 maggio, perchè sono da scartare il 17-18 aprile (Pasqua e Pasquetta), il 24 e 25 Aprile (Festività della Liberazione) come anche il week end successivo del 1 Maggio.

