IL SINDACO DI SERRE MENNELLA ANNUNCIA RICORSO AL TAR E DENUNCE ALLA PROCURA

Franco Mennella, Sindaco del Comune di Serre, preannuncia ricorso al Tar contro l’Ordinanza con la quale il Presidente della Provincia Michele Strianese autorizzerà lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla Tunisia all’interno dell’area militare di Persano. E non solo. “Se dovesse andare male al Tar”, dice Mennella nel corso di una lunga diretta Fb, “presenteremo anche una denuncia penale perchè se io da Sindaco avessi autorizzato una cosa del genere sarei andato in galera”. Mennella, tra l’altro, svela anche i particolari di un colloquio con il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola: “mi ha detto che con questo mio atteggiamento mi posso far male. Delle sue minacce non ho paura e non ce ne frega niente”. Intanto i territori iniziano a mobilitarsi perchè nella serata di lunedi’ prossimo sarà convocato un Consiglio Comunale straordinario e monotematico al quale sono stati invitati anche tutti i sindaci del comprensorio.

