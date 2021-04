IL VICE MINISTRO SILERI: “APERTURE IRREVERSIBILI MA RESTI ANCORA IL COPRIFUOCO”

L’Italia va verso le riaperture anticipate al 26 aprile ma arrivano alcuni alert dagli esperti. I numeri – sottolinea il sotosegretario alla salute Pierpaolo Sileri intervistato dalla Stampa – non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco. Ma è fiducioso e assicura che le riaperture sono ‘irreversibili: non dovremo più temere di dover chiudere’, visto che la campagna vaccinale avanza.

Sileri invita a non correre sul coprifuoco e aggiunge che portare l’R0 di molto sotto lo 0,8 permetterà alleggerimenti. Ma ora l’incidenza nei contagi è ancora alta.