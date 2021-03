IL VICE MINISTRO SILERI GELA DE LUCA: “NON PUO’ COMPRARE DA SOLO SPUTNIK”

Il Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri replica alle accuse del Presidente della Regione Campania sui ritardi per l’autorizzazione all’utilizzo del vaccino russo Sputnik V. “Non si puo’ acquistare un vaccino che non è stato ancora autorizzato e sull’acquisto dei vaccini non possiamo muoverci in ordine sparso”. Queste le dichiarazioni che Sileri ha rilasciato, nel pomeriggio, a Domenica In.

Intanto, oltre alla Regione Campania anche la Sardegna sta muovendo i suoi primi passi per un contatto con il Fondo Russo che commercializza Sputnik V.