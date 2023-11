IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA MULE’ A PELLEZZANO PER LA NUOVA LEGGE SUL DIABETE

Il Vice Presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mule’ ospite del Comune di Pellezzano per la presentazione del nuovo Disegno di Legge sul Diabete, ufficialmente presentato, pochi giorni fa, a Montecitorio. L’appuntamento è per venerdi’ 17 Novembre, a partire dalle 10:30.

“Sarà una giornata speciale – ha ricordato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che introdurrà i lavori con i saluti istituzionali, nel corso della quale intendo ringraziare, ancora una volta l’On. Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei Deputati grazie al quale è stata introdotta la Legge n. 130 istitutiva dello screening nazionale pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia per tutti i ragazzi da 0 a 17 anni. Lo ringrazio sin d’ora per aver accolto l’invito ad essere presente nella giornata di venerdì 17 novembre, dove terremo questo incontro per dibattere sulla legge appena approvata e sull’importanza della prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia”.