IL VOTO DI ROUSSEAU E LA RABBIA SUI SOCIAL: I COMMENTI NEGATIVI DELLA BASE

Basta dare uno sguardo, su tutte le pagine del Movimento 5 Stelle e dei parlamentari del MS5, dove si annuncia l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau per comprendere che aria tira dalle parte di Luigi Di Maio & Co. E’ un susseguirsi di offese, di accuse e di attacchi nei confronti del M5S che per la terza volta compone un governo con forze diametralmente opposte. Intanto il portavoce nazionale del M5S Vito Crimi esclude qualsiasi scissione all’interno del partito in vista dell’imminente voto sulla fiducia al Governo Draghi ma non è escluso che ci possano essere, già nelle prossime ore, chiare prese di posizione contro l’esito del voto.

