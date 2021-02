CON DRAGHI BERLUSCONI, SALVINI E DI MAIO VOTERANNO INSIEME RENZI E ZINGARETTI

Ve lo avessero detto qualche mese fa? Che avreste pensato ? Forse il mio interlocutore è ubriaco, sta scherzando o ha appena avuto un incontro di terzo tipo con una famiglia di alieni. Ed invece no, perchè in Italia la politica è l’arte del possibile ma anche dell’impossibile.

E cosi’, tra qualche giorno, vedremo prima alla Camera e poi al Senato il Movimento 5 Stelle, la Lega, Forza Italia, Partito Democratico ed Italia Viva, all’unisono, tessere le lodi del Professore Mario Draghi e della sua squadra di Governo. Tutti uniti nello stesso coro dal quale, unica e sola per il momento, solo Giorgia Meloni si è voluta dissociare. Ma il meglio verrà dopo: quando Di Maio, Berlusconi, Renzi, Salvini e Zingaretti parteciperanno, INSIEME, alle riunioni di maggioranza. Roba da vedere dal vivo per essere testimoni di un evento storico che solo Mario Draghi poteva fare accadere. Insieme ad una sana dose di paura per le elezioni anticipate con il Parlamento dimezzato dalla Riforma Costituzionale.