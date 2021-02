CARPENTIERI (FDI): “ZONA CONTESTATA SANT’EGIDIO-PAGANI, MAI SOTTOVALUTATO LA VICENDA”

Antonio La Mura”

Lo scrive il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, già sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino.

Con un impegno continuo e costante, abbiamo seguito passo passo l’evolversi della questione, producendo una documentazione sempre precisa e puntuale. Siamo rimasti in ogni momento al fianco dei nostri concittadini. Un lavoro delicato e difficile, che ha visto in prima linea accanto a me, che all’epoca ero Sindaco, il mio vice

– che con grande determinazione e competenza ha seguito in questi anni la vicenda – e un gruppo di studiosi ed esperti riuniti in una Commissione. Ad Antonio e a tutti loro va ancora il mio sincero ringraziamento per il grande e prezioso lavoro svolto.