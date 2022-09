IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “INSIEME CON GIORGIA MELONI PER RISOLLEVARE L’ITALIA”

“Le elezioni politiche del 25 settembre sono un’occasione storica per ridare dignità all’Italia e agli italiani.

Noi di Fratelli d’Italia, dopo essere rimasti all’opposizione degli ultimi governi, dimostrando con i fatti la nostra affidabilità e coerenza politica, presentiamo ai cittadini un progetto di governo serio, con proposte concrete e credibili. Un progetto, dunque, ricco di contenuti e non di slogan che si è consolidato nel tempo.”

Lo scrive Imma Vietri, candidata di Fratelli d’Italia nel Collegio Uninominale Camera Agro.

Per vincere insieme alla nostra leader Giorgia Meloni, pronta a diventare la prossima presidente del consiglio italiana, è importante recarsi alle urne: votare è un diritto e un dovere civico, non possiamo voltarci dall’altra parte. In gioco, c’è il futuro della nostra Nazione e delle future generazioni.

Per sostenere Giorgia Meloni basterà mettere una croce sul simbolo di Fratelli d’Italia. Noi siamo pronti!