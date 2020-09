INCENDI IN PROVINCIA DI SALERNO. IANNONE (FDI): “UN VERO DISASTRO AMBIENTALE”

“La simultaneità con la quale si sono sviluppati i devastanti incendi sulle montagne di Salerno, Cava de’ Tirreni, Costa d’Amalfi è tutta la Valle dell’Irno non lasciano dubbi: dietro questo disastro ambientale c’è una volontà criminale preordinata, pronta ad agire all’alzata del vento. Ogni anno denuncio al Ministero dell’Ambiente e dell’Interno questa vergogna ma non ottengo altra risposta che un rinvio alla Regione Campania che per la verità nulla fa per non far andare in onda ogni anno questo desolante spettacolo. Gli interventi di spegnimento sono sempre tardivi, si attende prima il propagarsi delle fiamme e la cosa costituisce poi rischi anche per abitazioni. Necessitano risorse e mezzi da mettere in campo oltre ad un’azione seria di prevenzione. Andrebbe aperta anche un’inchiesta, lo dico da Componente della Commissione Antimafia, per accertare con puntualità il ruolo della criminalità organizzata.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania

