INCONTRO DI FINE ANNO DI LUCA CASCONE CON GLI ELETTORI: “ORA LA SFIDA DELLE REGIONALI”

Luca Cascone, consigliere regionale del Gruppo De Luca Presidente e Presidente della Commissione Trasporti, ha incontrato i suoi elettori e sostenitori, nella giornata di ieri, a Salerno, per il tradizionale scambio di auguri in vista del 2020, l’anno delle elezioni regionali.

Cascone, reduce dalla consegna di 150 nuovi mezzi per il trasporto pubblico in Campania, ha rilanciato le sfide dei trasporti e della mobilità sull’intero territorio provinciale, senza dimenticare l’impegno degli ultimi giorni dell’anno che ha portato la Regione Campania a stanziare 8 milioni di euro per le emergenze determinate dalle ondate di mal tempo. “Ora la sfida delle Regionali 2020”, ha sottolineato Luca Cascone, “per completare il lavoro, già immane, realizzato nei primi 5 anni di Governo De Luca”.