GOVERNO CONTE, SI RIPARTE DALLA PRESCRIZIONE. E CON ITALIA VIVA PRONTA A VOTARE CON CDX

Il tema della prescrizione, tanto caro al Movimento 5 Stelle, sarà il primo ostacolo da affrontare per il Governo Conte alla ripresa dei lavori parlamentari: il Partito Democratico, infatti, ha già presentato un disegno di legge che modifica l’attuale assetto voluto dal Ministro Bonafede, Italia Viva di Renzi, pur di cambiare, si è già detta disponibile a votare insieme al centro destra.

Conte riuscirà a mediare tra le anime diverse della sua maggioranza ? E, soprattutto, come reagiranno i parlamentati del M5S, già alle prese con problemi interni e timori per la nascita di nuovi gruppi parlamentari? All’orizzonte, infine, la difficile campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, da tutti considerata la vera prova del fuoco per il Governo giallorosso.