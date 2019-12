LA GRANA DEI RIMBORSI DEL M5S. TRA I SUPER MOROSI IL SALERNITANO NICOLA ACUNZO

Secondo quanto riportato dal sito tirendiconto.it, citato dai principali quotidiani italiani in edicola questa mattina, l’elenco dei morosi all’interno del Movimento 5 Stelle per la restituzione di quota parte dello stipendio, sarebbe abbastanza lungo. E, tra i nomi che spiccano per non aver rendicontato poco o nulla nell’arco del 2019, spicca quello del parlamentare di Battipaglia Nicola Acunzo, già finito al centro di mille polemiche dopo il video pubblicato da Fanpage dove aggrediva un reporter.

C’è aria di scissione ? Ovvero coloro i quali non hanno rendicontato sono già pronti ad un provvedimento di espulsione per poi transitare all’interno di un nuovo gruppo parlamentare ? Sta di fatto che a far esplodere il caso delle mancate restituzioni è stato proprio l’ex ministro Fioramonti che, secondo molte voci, starebbe lavorando ad un nuovo gruppo il cui nome sarebbe “ECO”, come economia ed ecologia.