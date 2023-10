INSIEME PER NOCERA SUPERIORE: “CONTINUANO LE BUGIE DEL SINDACO PRO TEMPORE SULLA VIABILITA’ “

“Le bugie di questa amministrazione comunale, giunta al termine del suo mandato, hanno le gambe corte ma hanno anche il segno di una viabilità comunale in pessime condizioni, con lavori mai completati ed enormi disagi per gli automobilisti costretti a percorrerle. E’ per questo che chiediamo, ancora una volta, al Sindaco pro Tempore che ha anche mantenuto la delega al ramo, di intervenire con velocità e di adottare tutti i provvedimenti che competono ad una amministrazione comunale.” E’ quanto dichiarano, in una nota, i Consiglieri Comunali del Gruppo Insieme per Nocera Superiore Francesco Minardi, Giuseppe Salzano, Annabel Villani e Rosario Danisi

“La situazione”, proseguono i Consiglieri di Insieme per Nocera Superiore, “è oramai fuori controllo a cominciare dal cantiere ancora aperto, nonostante gli annuncia del Sindaco, di Via Federico Ricco, dove, altro che Luglio, i lavori proseguono con tutte le conseguenze per il traffico legato alla riapertura delle scuole. C’è, poi, la questione della ex Statale 18 dove le condizioni dell’asfalto mettono a repentaglio la sicurezza di chi attraversa quest’arteria stradale dove, per fortuna, non registriamo sinistri con gravi conseguenze per le persone. Il Sindaco continua a raccontare frottole, anche per la gestione della viabilità delle Periferie che pagano, forse, gli impegni profusi per trasformare via Vincenzo Russo nel Red Carpet della nostra città”