REGIONE CAMPANIA. DELLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE NON C’E’ TRACCIA

All’inizio della ripresa dei lavori del Consiglio Regionale dopo la pausa estiva, sembrava cosa fatta: giusto il tempo di incardinarla in Commissione, discuterla, portarla in aula per la sua approvazione. Ed, invece, ad oggi, della modifica della Legge Elettorale Regionale – con tanto di inserimento della possibilità del terzo mandato – non vi è traccia negli uffici del Centro Direzionale. La notizia di una imminente riforma della Legge Elettorale non sollevo’ il gradimento dei consiglieri regionali, soprattutto quelli delle liste minori, perchè prevedeva anche l’inserimento della soglia di sbarramento. Insieme a questo anche la possibilità per i Sindaci, senza le preventive dimissioni, di partecipare alla competizione elettorale per le Regionali. Insomma, un insieme di cose che non sembra aver incontrato l’entusiasmo dei consiglieri regionali di maggioranza che, adesso, fanno finta di niente, senza nessun riferimento alla modifica della Legge Elettorale per la Regione Campania.

