EUROPEE 2024. PER AVS C’E’ ANCHE IL NOME DEL COORDINATORE REGIONALE DI SI TONINO SCALA

Tonino Scala, attuale Coordinatore Regionale di Sinistra Italiana, è il nome sul quale la Campania potrebbe puntare, all’interno della lista di Alleanza Verdi Sinistra, per la prossima campagna elettorale per le Europee del 9 Giugno 2024. Nel partito è già iniziata una discussione che, almeno in via ufficiosa, porta al nome di Scala, con un curriculum politico davvero importante.

Prima consigliere comunale nella sua città, Castellammare di Stabia, Nel giugno del 2004 diventa Consigliere Provinciale. Nell’aprile del 2005 è eletto come Consigliere Regionale. Nel settembre 2005 diventa presidente della commissione speciale regionale Anticamorra. La questione morale, la questione dell’etica della e nella politica, la trasparenza nel governo della cosa pubblica, la lotta ai poteri forti, i temi al centro della sua azione politica. Poi Capogruppo Di Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, nel febbraio del 2009 con l’entrata nel gruppo di altri due consiglieri forma il Gruppo Regionale