ISABELLA ADINOLFI (FORZA ITALIA): “CAMPANIA ZONA BIANCA, ORA RIPRESA ECONOMICA”

“Dopo tanti mesi di difficoltà, stiamo tornando alla normalità. Ora la priorità è la ripresa economica e sociale. Il Recovery Plan è il primo grande passo verso la ripartenza, una grande opportunità per l’Italia e ancora di più per il Mezzogiorno”. A dirlo è l’europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, in vista del passaggio di quasi tutta l’Italia in zona bianca, la fascia di rischio più basso per la diffusione del Covid, a partire dal 21 giugno.

“Anche la nostra Regione, con il miglioramento giorno dopo giorno della situazione epidemiologica, sarà da lunedì in zona bianca, riacquistando di fatto un altro pezzo di normalità con l’abolizione del coprifuoco – aggiunge l’eurodeputata – E’ importante per un territorio ad alta vocazione turistica, con attrattori unici come le isole, la Costiera Amalfitana, il Cilento, le grandi città, i siti archeologici e così via, poter offrire al turista una vacanza sicura, ma allo stesso tempo spensierata senza l’assillo di limitazioni troppo stringenti. Da qui, l’auspicio affinché la Regione Campania si attivi per ripristinare a pieno regime i collegamenti, soprattutto aerei, in modo tale da consentire la ripartenza anche del turismo straniero, che rappresenta una fetta importante per la nostra economia”.

“E’ il momento di guardare fiduciosi al nostro futuro lasciandoci finalmente alle spalle questo periodo di gravi difficoltà” conclude l’europarlamentare.