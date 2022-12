ITALIA VIVA-AZIONE: IN REGIONE CAMPANIA ANCORA NON C’E’ IL GRUPPO UNICO

E’ ancora in alto mare, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, la nascita del Gruppo Unico tra Italia Viva (che conta ben quattro consiglieri regionali) ed Azione (rappresentata dal solo Giuseppe Sommese). Nonostante gli annuncia di qualche mese fa, anche dopo le assemblee nazionali di Italia Viva ed Azione che hanno annunciato una imminente fusione ed una lista unica per le prossime elezioni Europee del 2024, a Napoli la situazione resta identica al pre-elezioni politiche dello scorso 25 Settembre. Quali sono le ragioni che bloccano la nascita del gruppo unico Italia Viva-Azione ? Di certo esiste qualche forma di perplessità, anche in vista delle prossime elezioni regionali del 2025 quando ci potrebbe essere una lista unica dei due partiti: diversa anche la posizione rispetto all’attuale maggioranza e giunta regionale dove Italia Viva ha un suo assessore di riferimento (Nicola Caputo), mentre Azione non ha nessun uomo all’interno dell’esecutivo regionale guidato dal Presidente Vincenzo De Luca.

