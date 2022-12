FRANCO MARI (AVS): “FINANZIARIA E’ MOLTO POLITICA, LASCIA INDIETRO UNA PARTE DEGLI ITALIANI”

“Questa legge di bilancio non è affatto quello che sembra. Non è né estemporanea né approssimativa, non cerca di accontentare tutti. È molto più politica e più post elettorale di quanto ci si potesse aspettare. Parla a una parte dell’Italia, a quella parte che ha votato consapevolmente il centrodestra facendo richieste precise, che ora vengono in tutto o in parte accolte.”

Lo dichiara, ad Agenda Politica, il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari, Capogruppo in Commissione Lavoro.

“La Finanziaria”, continua Mari, “lascia indietro non solo una parte degli italiani, ma soprattutto i ceti popolari che tre mesi fa hanno scelto la Meloni per mandare un segnale a chi occupava da troppo tempo le poltrone del Governo. In quegli articoli c’è l’ideologia di Fd’I e la concretezza della Lega. Questo mix produce un effetto, secondo me, devastante per l’Italia. Chiedo, quali sono le caratteristiche e al tempo stesso le contraddizioni di questo Paese? Precarietà e povertà del lavoro da un lato, evasione fiscale dall’altro. Bene, si agisce nella stessa direzione: più precarietà e meno lotta all’evasione. Tutto qui. È l’Italia che già abbiamo e che non vuole cambiare.”