ITALIA VIVA CONTRO IL GOVERNO: DECRETO RIAPERTURA SU SCUOLA E’ DISEDUCATIVO

“Il decreto “riaperture”, nella parte su scuola e docenti no vax è paradossale e diseducativo. Il Ministero dell’Istruzione spieghi e modifichi il decreto. Il Paradosso: resta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico ma i docenti non vaccinati, avranno lo stipendio, torneranno a scuola però non in classe, lo stato paga un supplente per questo, i soldi per tutto questo sono quelli del fondo del capitolo per la valorizzazione dei docenti.”

Lo scrivono i responsabili nazionali di Italia Viva.

“Una voce incrementata dall’intervento parlamentare in Legge di Bilancio proprio per la valorizzazione del merito, quindi per quei docenti che quotidianamente lavorano in classe e si sono vaccinati. Appunto: paradossale.

E diseducativo. Perché mentre la grandissima maggioranza dei docenti ha protetto, se stesso, i colleghi e soprattutto i bambini e i ragazzi, con il vaccino, mentre abbiamo chiesto a tutti di vaccinarsi perché è l’unica arma per uscire dalla pandemia.

Adesso il Ministero fa rientrare anche i docenti no vax, come se niente fosse, anzi una differenza c’è: li paga ma (giustamente) non li fa entrare in classe perché il virus non scherza.

Che messaggio diamo ai ragazzi, ai docenti che si sono vaccinati e hanno aiutato i bambini e il Paese?

Un decreto e soprattutto uno che riguarda l’istruzione non può essere paradossale e diseducativo.

Il Ministero spieghi e modifichi il decreto.”