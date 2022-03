MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “30 MILIONI DALLA REGIONE PER VASCA DI PANDOLA”

I lavori non sono soltanto risolutivi per la regimentazione delle acque di Mercato S.Severino, ma hanno un respiro più ampio perché mettono in sicurezza l’intero territorio della Valle dell’Irno.

Questi sono quegli interventi che, come la sistemazione della rete fognaria e dei sottoservizi, ‘non si vedono’ e che non ‘si vendono’ in termini di marketing politico, ma che danno ad un territorio un assetto idrogeologico stabile ed una messa in sicurezza duratura nel tempo.