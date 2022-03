Una prima assemblea pubblica del centro destra in Provincia di Avellino, con la presenza di Forza Italia e Lega, in attesa delle decisioni di Fratelli d’Italia: l’appuntamento, come sottolineato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Carmine De Angelis, in programma il 31 Marzo è solo il primo di una serie di iniziative per far tornare il centro destra a dialogare con i territorio.

Share on: WhatsApp